Sicilia: in finanziaria il riconoscimento del Koshido Budo

Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - Il Koshido Budo diventa una «disciplina sportiva e proposta educativa, la via della ricerca dell’equilibrio». A deciderlo è stata Sala d’Ercole che ha approvato, col voto contrario del M5S, la norma a riguardo inserita in finanziaria. L’articolo, proposto dal deputato di Forza Italia Michele Mancuso, riconosce il Koshido Budo «come originario della Sicilia in quanto nato, sviluppato e divulgato nel territorio della Regione». La norma è solo un riconoscimento e non prevede costi.