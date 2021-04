SNAI – Serie A: Torino-Juventus, abisso in quota Il «2» bianconero a 1,53, impresa granata a 6,00

(2 aprile 2021) -

Pronostico a senso unico per una stracittadina che i campioni d’Italia hanno vinto undici volte dal 2015 a oggi, lasciando al Toro solo due pareggi. Nettamente favorite anche il Milan con la Samp e l’Inter a Bologna.

Milano, 2 aprile 2021 – Sei anni fa l’ultima vittoria granata, poi tra campionato e Coppa Italia sono arrivati undici successi bianconeri e due pareggi: basta la statistica per abbinare il derby Torino-Juventus di domani a un pronostico nettamente spostato sul segno «2», dato dagli esperti di SNAI a 1,53. Vero che la Juventus di quest’anno non brilla per affidabilità, così come è vero che all’andata i campioni d’Italia andarono sotto e segnarono il 2-1 decisivo solo all’89’, ma i 32 punti di differenza tra le due squadre costituiscono un’altra grande ipoteca sul match. Il Toro, che di recente ha dato discontinui segnali di miglioramento (due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque) si accontenterebbe probabilmente di un pareggio, che però vola ad alta quota, 4,25, mentre il gran colpo della vittoria vale 6 volte la posta. Tra i possibili marcatori, fortemente indiziati Ronaldo (1,65) e Morata (1,85). Sul fronte granata, occhio a Belotti (2,75) e Sanabria (3,00).

Sassuolo-Roma, Fonseca a caccia di rivincita - Così come il derby di Torino, tutte le altre partite del 29° turno sono condensate nel sabato pre-pasquale. Apre alle 12.30 il Milan, che cerca con la Sampdoria i punti per rimanere nella scia scudetto. Operazione destinata a un probabile successo, visto un segno «1» a 1,50. La Samp ha ritrovato il successo (con il Torino) dopo cinque giornate, un nuovo salto triplo si gioca a 6,25. Nella stagione scorsa, a San Siro finì 0-0, un altro pareggio è a quota 4,25. Il Napoli, in fortissima ascesa prima della sosta, è chiamato a togliere al Crotone le ultime speranze di salvezza: match da «1» fisso, dato a 1,22, con la «X» a 6,50 e il «2» calabrese a 12. La Roma torna sul campo del Sassuolo, dove nella scorsa stagione Fonseca subì un traumatico 4-2. Il pronostico SNAI è comunque nettamente dalla parte dei giallorossi, dati a 1,73, mentre pareggio e vittoria emiliana viaggiano a 4,25. Favoritissima l’Atalanta, in casa con l’Udinese, malgrado i friulani abbiano perso solo 2 delle ultime 11 partite: il segno «1» bergamasco non supera 1,45, il «2» dell’Udinese è a 7,25.

Benevento-Parma sul filo - Scontro salvezza all’insegna dell’equilibrio tra Benevento (2,60) e Parma (2,70). Visti i 10 punti di più in classifica, il pari (3,30) servirebbe solo ai padroni di casa. Il Cagliari, terz’ultimo, ha estrema necessità di battere il Verona. Anche qui, equilibrio con leggera tendenza all’«1», dato a 2,60 contro il 2,80 del «2». A Marassi, la Fiorentina del rientrante Iachini sfida il Genoa con il favore del pronostico: l’ottava vittoria del campionato viola è data a 2,55, i rossoblù inseguono a 3,15. Lazio decisamente da «1» (1,45) nell’incontro casalingo con lo Spezia (7,00). La chiusura del turno, in serata, è affidata alla capolista Inter, che va a Bologna per fare un altro passo verso lo scudetto. Gli analisti SNAI hanno ben pochi dubbi: il «2» nerazzurro plana fino a 1,42. Il Bologna viene dalle due vittorie pre-sosta, con Sampdoria e Crotone: un tris contro i nerazzurri moltiplicherebbe per 7 la posta.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail:ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434