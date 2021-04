Lazio zona arancione ma ad «alta probabilità rischio alto»

(Adnkronos) - Il Lazio, ad oggi in zona arancione, ha l’indice Rt sotto 1 ma è tra le regioni «ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane» così come la Campania, che dovrebbe restare in zona rossa. E’ quanto si legge nella bozza del report del monitoraggio Iss-ministero della Salute relativo alla settimana 22-28 marzo. «Sono 13 le Regioni e province autonome che hanno una classificazione di rischio moderato (di cui 7 ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane)», spiega il report. Le 13 Regioni e province autonome sono: Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, la provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta. Le 7 «ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane» sono Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, la provincia autonoma di Trento e la Sardegna.