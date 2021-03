Covid: Ioppolo (DB), ’da razza scrupolo e rigore, dimostrerà correttezza operato’

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) - «La comunità umana e politica di #DiventeràBellissima esprime solidarietà a Ruggero Razza, che ha guidato l’assessorato regionale della Salute con scrupolo e rigore, qualità a lui congeniali per formazione familiare e politica». Lo dice Gino Ioppolo, coordinatore regionale del movimento fondato dal governatore siciliano, Nello Musumeci, a proposito dell’inchiesta della Procura di Trapani sulla presunta manipolazione dei dati riguardanti i contagi Covid in Sicilia. "Le sue dimissioni – prosegue Ioppolo – rappresentano un ulteriore atto di rispetto e fiducia nei confronti della magistratura, che ha il dovere di indagare, ma anche di farlo, come siamo sicuri, presto e bene, per verificare la fondatezza di un’ipotesi accusatoria che, al momento, non sembra individuare manipolazioni di dati complessivi e definitivi. Il movimento #DiventeràBellissima – conclude il coordinatore regionale – confida che Ruggero Razza saprà dimostrare la correttezza di ogni suo comportamento, mai finalizzato alla creazione di facile consenso, ma alla tutela della salute dei siciliani. Un obiettivo, questo, a cui ha lavorato, insieme al presidente Musumeci, sempre anticipando le misure di contenimento più rigorose".