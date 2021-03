Covid: Figliuolo, ‘in Lombardia piano vaccini coerente con quello nazionale’ (2)

(Adnkronos) - In Lombardia Figliuolo e Curcio hanno vaccinato tre hub: Malpensafiere a Varese, il centro dell’esercito al Parco Trenno e poi la Fiera di Milano. «Ho visto una sinergia tra tutte le forze del Paese», ha detto Figliuolo.

"Va tutto bene? No - ha aggiunto - come da altre parti dobbiamo migliorare, se no non ha senso verificare il piano. L’essenza piano è nella verifica degli scostamenti, verificare se ciò che si è pensato è in linea con quello che dobbiamo ottenere", ha sottolineato ancora.