L.elettorale: Astorre, ’bene Letta su stop liste bloccate e avanti con primarie’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “Bravo Enrico. Condivido pienamente l’idea di superare le liste bloccate. I cittadini hanno il diritto di scegliere i propri parlamentari, sin dall’inizio”. Lo dice, in una nota, il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, in merito alle dichiarazioni sulle liste bloccate del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta.

“Da tempo sono convinto che sarebbe fondamentale per i nostri elettori - prosegue Astorre - poter partecipare alla scelta dei rappresentati del proprio territorio, utilizzando lo strumento delle primarie con la doppia preferenza di genere. Questo metodo potrebbe essere utilizzato sia con il Rosatellum, l’attuale legge elettorale ma, eventualmente, sarebbe adattabile anche a un sistema come il Mattarellum, dove le primarie verrebbero organizzate per ogni collegio”, conclude.