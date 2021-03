Covid: Lombardia resta zona rossa

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Come da attese, la Lombardia resta zona rossa e lo sarà per tutta la prossima settimana fino al weekend di Pasqua, quando entreranno in vigore le regole del decreto legge dello scorso 13 marzo, che prevede le restrizioni ’più dure’ per tutto il Paese. La conferma della zona rossa in Lombardia è arrivata ufficialmente dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha comunicato il cambio di colore per le regioni Lazio, Calabria, Toscana e Val d’Aosta. Il ministero ha precisato che «per le restanti Regioni la situazione non cambia: sono in vigore le precedenti ordinanze o sono rinnovate quelle in scadenza».