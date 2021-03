Palermo, 25 mar. Adnkronos) - «Oggi arriveranno in Sicilia 28 mila dosi del vaccino Moderna, mentre per i primi di aprile dovrebbero arrivarne 110 mila tra Moderna, AstraZeneca e Pfizer, che ci consentirebbe di continuare a lavorare e a correre come un treno con le vaccinazioni». Lo ha annunciato il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci intervenendo a Tgs.