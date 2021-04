Juve, obiettivo Champions: con il Genoa, gara da «1» fisso

(9 aprile 2021) -

Bianconeri favoritissimi nel match casalingo con il Grifone: la vittoria vale solo 1,24. Napoli avanti in casa della Samp, più equilibrata la sfida tra Verona e Lazio.

Roma, 9 aprile 2021 - Un posto in Champions, per salvare la stagione della Juve e anche se stesso: questa la situazione di Andrea Pirlo che domenica va a caccia dei tre punti nell’incontro casalingo con il Genoa. L’ultima sconfitta bianconera con il Grifone risale al 17 marzo del 2019, poi sono arrivate quattro vittorie consecutive, anche se la più recente, in Coppa Italia lo scorso gennaio, è maturata solo ai supplementari. Gli analisti di Planetwin365 non sembrano avere dubbi sulla vittoria della Juventus, data a 1,24, mentre il successo genoano è a 11,90. D’accordo anche gli scommettitori, il 76% dei quali ha giocato il segno «1». Probabile una gara ricca di gol, visto l’Over a 1,55. Il Genoa, del resto, è una delle “vittime” preferite di Cristiano Ronaldo, che in 4 sfide ha realizzato 5 reti: il portoghese è dato a 1,55 come possibile marcatore, a 3,00 come primo marcatore assoluto della gara.

Con la salvezza già in tasca, la Sampdoria domenica ospiterà il Napoli in piena corsa per la zona Champions. Panchine legate dallo stesso destino: Claudio Ranieri sembra pronto a lasciare a fine stagione, così come Gattuso (separato in casa con De Laurentiis ormai da tempo), che prima vuole conquistare almeno il quarto posto. I bookmaker di Planetwin365 danno una chiara preferenza al Napoli, che nelle ultime 5 partite ha portato a casa 12 punti su 15 (unico ko registrato con la Juventus proprio in settimana nel recupero di campionato), offrendo il «2» a 1,74 e l’«1» doriano a 4,55. Sei i gol subiti dal Napoli nelle ultime 5 gare, 11 quelli segnati. Per gli analisti è una gara da Over, dato a 1,65.

Più equilibrata la sfida che vede la Lazio, ancora in corsa per la zona Champions, affrontare il Verona. I biancocelesti giocheranno con il favore del pronostico (2,13), ma il pareggio e la vittoria dei padroni di casa, rispettivamente a 3,30 e 3,60, non sono molto lontani. La difesa del Verona, una delle migliori con soli 34 gol incassati, rende concreta l’ipotesi di una gara avara di reti, tanto che Over e Under viaggiano sulla stessa quota, 1,85. Hanno la stessa possibilità di segnare, per i bookmaker, Kalinic e Lasagna dati a 3,45, ma il maggiore indiziato a segnare una rete nella partita con una quota di 2,15 resta Immobile, nonostante un digiuno che dura da sette partite.

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584). Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un’esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale.