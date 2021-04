MODES: i segreti del successo del luxury brand di Leonardo Carpinteri

(9 aprile 2021) -

Milano, 9 Aprile 2021. MODES non ha più bisogno di grandi presentazioni: il luxury brand ideato daLeonardo Carpinteri è ormai conosciuto in tutta Italia ed è riuscito ad andare anche oltre i confini nazionali. Tutto è iniziato da una piccola boutique siciliana, che con il nome di Stefania Mode riscuoteva il suo successo ma stava stretta ad un personaggio come Leonardo Carpinteri, che ha voluto fortemente il rebranding. È così che è nato il nuovo marchio MODES, arrivato nelle localitàturistiche più note e giunto infine nel mondo del web con uno shop online di altissimo livello.

Viene da chiedersi quale sia stato il segreto del successo di MODES, che nel giro di una manciata di anni è riuscito ad imporsi a livello nazionale ed oggi rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che sono attenti allo stile e che amano indossare capi di lusso. Di segreti però ne possiamo trovare diversi e confluiscono tutti nella personalità carismatica e nel grande senso dello stile diLeonardo Carpinteri.

Un’accurata selezione di capi d’alta moda

Le persone che amano indossare capi di lusso e non vogliono passare inosservate sanno quanto sia importante trovare nella propria boutique di riferimento una selezione di capi e di accessori unica ed estremamente accurata. Non basta proporre gli ultimi arrivi, le proposte dei luxury brand iconici per assecondare le esigenze di una clientela che cerca sempre qualcosa di più, per distinguersi dalla massa ed apparire al top. Ecco perché MODES continua a riscuotere un grandissimo successo, a Milano come a Trapani e nelle altre località turistiche. Tutto dipende dal genio di LeonardoCarpinteri, che di volta in volta opera un’accurata selezione di capi, scegliendoli non solo in base al brand ma anche e soprattutto considerando le richieste dei clienti ed il proprio ideale di stile. Da MODES non si trovano solamente vestiti ed accessori in vendita, ma veri e propri consigli per un look unico, ricercato e raffinato, che sappia rispecchiare la propria personalità.

Non solo brand iconici ma anche designer emergenti

Altro punto di forza di MODES è che non si tratta della solita boutique in cui si trovano capi firmati dai grandi stilisti iconici come Saint Laurent, Alexander McQueen, Burberry, Balenciaga e via dicendo. Certo, le proposte nel catalogo sono moltissime in questo senso ma non mancano collezioni di designer emergenti, che magari sono meno conosciuti ma rimangono apprezzatissimi specialmente dai più giovani. MODES è in grado quindi di rispondere alle esigenze di stile di tutti coloro che hanno un occhio attento al proprio look, comprese le nuove generazioni che desideranodistinguersi e sfoggiare un outfit inconfondibile, fresco e moderno.

L’esperienza di una boutique esclusiva

Tra gli ingredienti del successo di MODES dobbiamo anche inserire questo: la capacità di offrire al cliente un’esperienza davvero unica, che solo all’interno di una boutique esclusiva e di alto livello si può vivere. Non appena si entra in un punto vendita MODES ci si sente al centro dell’attenzione: lostaff è sempre pronto ad assecondare qualsiasi esigenza perché l’obiettivo ultimo è quello di rendere felice il cliente e valorizzare i suoi punti di forza, per farlo sentire al top.

