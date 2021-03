Anish Shah nominato Managing Director e Chief Executive Officer di Mahindra and Mahindra Ltd.

MUMBAI, 29 marzo 2021 /PRNewswire/ — Il Consiglio di amministrazione di Mahindra and Mahindra Limited, multinazionaleindiana tra i maggiori produttori di autoveicoli in India e principale azienda produttrice di trattori al mondo, ha annunciato che Anish Shah, attualmente Deputy Managing Director e Chief Financial Officer del Gruppo, assumerà il ruolo di Managing Director e Chief Executive Officer a decorrere dal 2 aprile 2021.

La nomina segue l’annuncio della successione dei vertici aziendali del 20 dicembre 2019. A novembre, quando Anand Mahindra passerà al ruolo di Non-Executive Chairman, Anish Shah diventerà il primo MD e CEO professionista nella storia del Gruppo Mahindra ad avere supervisione e responsabilità complete sulle aziende del Gruppo.

Pawan Goenka andrà in pensione lasciando l’incarico come MD e CEO, nonché come membro del Consiglio di amministrazione di M&M Ltd, a decorrere dal 2 aprile 2021. Nel suo ruolo di MD e CEO, Goenka ha supervisionato i settori automobilistico e delle attrezzature agricole. Rajesh Jejurikar, Executive Director, assumerà la piena direzione di questi settori e riferirà a Shah.

Anand Mahindra, presidente del Gruppo Mahindra, ha dichiarato: «A nome del Consiglio di amministrazione, rendo onore al lavoro svolto da Pawan durante i suoi ventisette anni di carriera nell’azienda, che ha dato impulso alla sua forte crescita. Lo ringrazio per aver reso la transizione il più fluida possibile nel corso dell’ultimo anno».

Ha inoltre affermato: «Uno dei motivi per i quali abbiamo avuto successo e prosperato negli ultimi 75 anni è rappresentato dalla nostra capacità di riuscire a introdurre cambiamenti nella misura giusta al momento giusto. Anish è il leader perfetto per il Gruppo Mahindra. In qualità di MD e CEO, avrà una supervisione completa di tutte le attività del Gruppo Mahindra, comprese le nostre operazioni globali e il programma di trasformazione, nonché la responsabilità di creare sinergie e guidare diversi programmi strategici. Anish incarna lo spirito di ascesa e si distingue per un’eccezionale esperienza di leadership, una forte visibilità internazionale e una capacità unica di instaurare relazioni a lungo termine con i nostri clienti, partner e dipendenti. Credo che non vi sia persona migliore per guidare Mahindra nel futuro».

Commentando la sua nomina, Anish Shah ha dichiarato: «Sono profondamente onorato di guidare il Gruppo Mahindra, un’organizzazione straordinaria la cui vera ricchezza risiede nelle persone che incarnano i suoi valori fondamentali e vivono ogni giorno il suo scopo. Conto di lavorare a stretto contatto con Anand e con tutti i miei colleghi per scrivere un nuovo capitolo della crescita e promuovere un cambiamento positivo nella vita dei nostri stakeholder per consentire loro di crescere».

Anish Shah è attualmente Deputy Managing Director e CFO del Gruppo Mahindra. È entrato a far parte di Mahindra nel 2015 in qualità di President-Strategy del Gruppo, dove ha guidato lo sviluppo di strategie, sviluppato capacità come la digitalizzazione e la data science, consentito sinergie tra le aziende del Gruppo e gestito le organizzazioni di valutazione dei rischi e delle prestazioni. Prima di entrare a far parte di Mahindra, Anish ha ricoperto il ruolo di Presidente e CEO di GE Capital India, dove ha guidato la trasformazione dell’azienda, inclusa la trasformazione della sua joint venture SBI Card. La sua carriera in GE si è protratta per 14 anni, durante i quali ha ricoperto diverse posizioni di leadership nei rami statunitensi e internazionali di GE Capital. Vanta inoltre un’esperienza diversificata con aziende globali al di fuori di GE. Per Bank of America ha diretto l’attività Debit Products. Ha iniziato la sua carriera con Citibank a Mumbai, per poi trasferirsi a Boston, dove ha lavorato come consulente di strategia presso Bain & Company.

Anish ha conseguito un dottorato presso la Carnegie Mellon’sTepper School of Business, una laurea magistrale presso l’università Carnegie Mellon e un diploma post-laurea in Management presso l’Indian Institute of Management di Ahmedabad.

Informazioni su Mahindra

Il Gruppo Mahindra è una federazione di imprese del valore di 19,4 miliardi di dollari USA, che consente alle persone di crescere attraverso soluzioni di mobilità innovative, promuovendo la prosperità rurale, migliorando la vita urbana, alimentando nuove imprese e favorendo le comunità. Occupa una posizione di leadership nel settore dei veicoli commerciali, nella tecnologia dell’informazione, nei servizi finanziari e nelle proprietà turistiche in India, ed è la più grande azienda di trattori al mondo per volume. Vanta inoltre una forte presenza nei settori delle energie rinnovabili, dell’agribusiness, della logistica e dello sviluppo immobiliare. Con sede in India, Mahindra conta più di 256.000 dipendenti in 100 Paesi.

Ulteriori informazioni su Mahindra sono disponibili su www.mahindra.com / Twitter e Facebook: @MahindraRise

